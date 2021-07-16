Погода в Мурманской области на 17,18 июля 2021 года: тепло, но с дождями

18-19 июля ожидается смещение активного циклона с Ботнического залива через Кольский полуостров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходных в Мурманской области не ожидается сильного похолодания, как и аномальной жары. Столбик термометра будет находиться на отметке около +20 градусов.

- 17 июля погоду нашего региона будет определять южная периферия циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области местами пройдет дождь, днем воздух прогреется до +18+23 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

18-19 июля ожидается смещение активного циклона с Ботнического залива через Кольский полуостров. В Мурманской области ожидается дождь, наиболее интенсивный днем 18 июля и ночью 19 июля, преобладающая температура воздуха в дневные часы 18 июля +18+23, 19 июля +13+18 градусов.

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