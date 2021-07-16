В Сафоново идет реставрация гидросамолета Бе-6

Работы планируют завершить в этом году. Фото: Евгения Земскова

В Сафоново начали реставрацию уникального гидросамолета Бе-6. Напомним: весной разваливающийся на части памятник, который не стал объектом культурного наследия, закрепили за музеем авиации Северного флота. Железной птице нужен был срочный ремонт, который уже идет полным ходом.

- Наш сафоновский самолет-памятник Бе-6 все больше скрывается за строительными лесами, - написала жительница Североморска Евгения Земскова на личной странице в соцсетях, опубликовав фотографию с воздушным кораблем.

Работы планируют завершить в этом году и восстановить гидросамолет до состояния экспозиционного. К слову, транспортировать на время ремонта его нельзя, так как в корпусе Бе-6 немало дыр. Специалисты будут заниматься реставрацией прямо на острове в акватории Губы Грязной.

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