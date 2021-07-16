В торговых центрах Мурманска закрываются прививочные пункты

Прививочные пункты в торгово-развлекательных центрах «Мурманск Молл», «Волна» и «Плазма» с 17 июля функционировать больше не будут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17 июля в Ледовом дворце Мурманска откроется прививочный пункт, где можно будет получить вакцину от коронавируса. Его оборудовали для удобства северян и снижения числа пациентов, ожидающих в очереди.

- Пациенты принимаются без записи. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Тем временем прививочные пункты в торгово-развлекательных центрах «Мурманск Молл», «Волна» и «Плазма» с 17 июля функционировать больше не будут.

Напомним: при каких противопоказаниях нельзя делать прививку - какие медотводы есть к вакцинам «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уголовное дело в отношении активистки из Мурманска стало первым в регионе за нарушение самоизоляции. Женщина заболела коронавирусом, однако посещала различные общественные места (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru