В Мурманске за неделю составили 11 административных протоколов на нарушителей масочного режима в транспорте

В среднем за сутки проверяются порядка 30 транспортных средств. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ситуация с коронавирусом оставляет желать лучшего - нужно соблюдать масочный режим, действующий с 12 мая 2020 года. Так, сотрудники минтранса Мурманской области ежедневно проверяют, не забывают ли использовать средства индивидуальной защиты пассажиры и водители общественного транспорта. К сожалению, нарушители находятся каждый день.

За неделю в Мурманске составили 11 административных протоколов в отношении северян, которые были без масок в автобусах и маршрутках.

- За 15 июля протоколы составили на водителей микроавтобуса № 10 и № 18, а также на пассажира микроавтобуса № 106, - сообщили в региональном минтрансе.

В среднем за сутки проверяются порядка 30 транспортных средств. Чаще всего нарушают антиковидные меры именно в маршрутках.

Напомним, что за нарушение масочного режима грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей физическим лицам и до 300 тысяч - юридическим.

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