Бывший студент из Ковдора незаконно получал социальные выплаты после отчисления из колледжа

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ. Фото: Артем КИЛЬКИН

22-летний житель Ковдора незаконно обогатился за счет колледжа, в котором он учился. Молодой человек продолжал получать социальные выплаты, хотя был отчислен из образовательного учреждения. Об этом узнала полиция.

- Северянин был студентом очного отделения колледжа и имел право на получение пособия. Как устно, так и письменно его предупредили о том, что в случае отчисления он должен уведомить об этом соответствующие органы. Однако после того, как это произошло, молодой человек данный факт скрыл и незаконно получил в качестве выплат почти 60,5 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Ранее проблем с законом ковдорчанин не имел и к уголовной ответственности не привлекался.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат". Теперь ему грозит до двух лет ограничения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Полярного хотел дорогой телефон и решил украсть сразу 13 смартфонов. Мужчина незаконно ушел с рабочего места прямо в магазин (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru