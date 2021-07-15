16 июля в Мурманской области ожидается ливень

Как сообщают синоптики, 16 июля Мурманскую область накроет сильный дождь и порывистый ветер. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщают синоптики, 16 июля Мурманскую область накроет сильный дождь и порывистый ветер. Он начнется ночью, а потом продолжится утром. Спасатели рекомендуют северянам на время непогоды воздержаться от выездов на природу или в крайнем случае сообщить родственникам предполагаемый маршрут, взять с собой заряженный мобильный телефон.

- При обнаружении аварий на системах ЖКХ и электроснабжения сообщить в управляющую компанию или в ЕДДС муниципалитета. В случае возникновения ДТП или угрозы жизни и здоровью людей звонить на Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112, - отметили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области с начала июня произошло 62 лесных пожара. Северян просят не разводить костры в жару и быть внимательнее.

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