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Общество15 июля 2021 16:02

В Мурманской области больше медработников смогут приватизировать служебное жилье

Региональный минздрав расширил списки работников медицины, которые могут получить квадратные метры
Вера СЛОНСКАЯ
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Теперь приватизировать служебное жилье смогут руководители структурных подразделений и врачи-специалисты медицинских организаций, находящихся в ведомстве регионального Минздрава.

Теперь приватизировать служебное жилье смогут руководители структурных подразделений и врачи-специалисты медицинских организаций, находящихся в ведомстве регионального Минздрава.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Минздрав Мурманской области расширил список врачей, которые имеют право на приватизацию служебного жилья.

- Раньше этим правом были наделены только медработники первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи: руководители структурных подразделений – врачи-специалисты; врачи-специалисты и средний медицинский персонал, сейчас такое право получили врачи-специалисты – сообщает министерство здравоохранения Мурманской области.

Теперь приватизировать служебное жилье смогут руководители структурных подразделений и врачи-специалисты медицинских организаций, находящихся в ведомстве регионального Минздрава. Изменения внесены 9 июля 2021 постановлением №457-ПП.

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