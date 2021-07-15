В Мурманской области больше медработников смогут приватизировать служебное жилье

Теперь приватизировать служебное жилье смогут руководители структурных подразделений и врачи-специалисты медицинских организаций, находящихся в ведомстве регионального Минздрава. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Минздрав Мурманской области расширил список врачей, которые имеют право на приватизацию служебного жилья.

- Раньше этим правом были наделены только медработники первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи: руководители структурных подразделений – врачи-специалисты; врачи-специалисты и средний медицинский персонал, сейчас такое право получили врачи-специалисты – сообщает министерство здравоохранения Мурманской области.

Теперь приватизировать служебное жилье смогут руководители структурных подразделений и врачи-специалисты медицинских организаций, находящихся в ведомстве регионального Минздрава. Изменения внесены 9 июля 2021 постановлением №457-ПП.

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