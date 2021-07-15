В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 262 человека

Всего с марта 2020 года в Заполярье подхватили опасную инфекцию 57 775 жителей региона. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Число заболевших ковидом в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 15 июля 2021 года, за последние сутки 262 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с марта 2020 года в Заполярье подхватили опасную инфекцию 57 775 жителей региона. Больше всего зараженных в Мурманске (+133 за сутки, всего 28 933), следом идет Североморск (+20, всего 5229). Тройку замыкает Кандалакшский район (+14, всего 3890).

Выздоровели 50 074 пациента, 6 276 человек находятся на лечении с COVID-19. 9 летальных исходов было зафиксировано за минувший день.

Напомним: в Мурманской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса.

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