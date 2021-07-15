В Мурманской области для съемок сериала ищут старый домик на берегу Кольского залива

Сериал расскажет о событиях 1944 года в военном Мурманске. Фото: vk.com/northern_character

22 июля в Мурманской области стартуют съемки сериала "Баренцево море". Лента снимается по заказу телеканала "Россия 1" и расскажет о событиях 1944 года в военном Мурманске.

На данный момент для съемок одного из эпизодов съемочная группа ищет домик на берегу Кольского залива.

- Постройка должна быть не новой и не тронутой сайдингом! - отметили в паблике продюсерского центра "Северный характер".

Тех, кто может помочь, просят написать в сообщения группы.

По предварительной информации, выход сериала в эфир запланирован на весну 2022 года.

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