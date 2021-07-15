За последний день выявили 262 новых случая заражения COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 15 июля 2021 года составило 1425 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 9 человек. Это максимальный суточный показатель с марта 2020 года.

За последний день выявили 262 новых случая заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 57 775 человек.

Напомним: пункт вакцинации от коронавируса в Ледовом дворце Мурманска откроется 17 июля. А три других мобильных пункта закроются.

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