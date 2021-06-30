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Общество30 июня 2021 8:40

Состоялось заседание по реализации программы «Детская деревня – SOS, Мурманская область»

Координационный совет изучил работу проекта за первое полугодие 2021 года
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Координационный совет изучил работу проекта за первое полугодие 2021 года.

Координационный совет изучил работу проекта за первое полугодие 2021 года.

«Детская деревня – SOS, Мурманская область» находится в Кандалакше. На днях состоялось заседание Координационного совета по итогам работы за первые полгода 2021 года.

Сейчас проект поддерживает четыре SOS-семьи, в которых воспитываются 24 ребенка, оставшихся без попечения родителей. Также есть другие формы поддержки несовершеннолетних.

Как отметила специалист по социальной работе обособленного подразделения в Ковдоре Елена Сизова, в Ковдорском районе нет государственной службы сопровождения приемных семей поэтому с 2017 года на территории Ковдорского района функционирует обособленное подразделение по сопровождению приемных семей в г. Ковдоре Детской деревни – SOS Кандалакша. В 2021 году на сопровождении специалистами подразделения находятся 17 семей, в которых воспитываются 34 приемных ребенка.

- Хотела бы поблагодарить оба учреждения за деятельность в районе. Особенно хочется отметить сопровождение приемных семей. В Ковдорском районе проживает 52 приемные семьи, в которых воспитываются 110 детей. Органы опеки и попечительства задыхаются. На данный момент на сопровождении Ковдорского подразделения Детской деревни находится примерно 30% от общего количества приемных семей. Служба сопровождения стала центром притяжения как для детей, так и для их родителей. Хотелось бы увеличить количество находящихся на сопровождении приемных семей до 40-45%. Семьи с детьми приходят, много мероприятий. Глава района посещает рабочие встречи со службой сопровождения. За время работы службы не было ни одного отказа, ни одного возврата, - отметила главный специалист сектора опеки и попечительства администрации Ковдорского района Ирина Иофисова.

По итогам заседания Координационный совет принял решение расширить работу на Терский и Полярнозоринский районы, а также в самом Ковдорском районе, также был принят ряд других задач.

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