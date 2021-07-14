В Мурманской области обновили список востребованных и перспективных профессий

Профессий среднего образования выделили 26, в том числе официант, судостроитель-судоремонтник, пекарь, сварщик, электромонтер, фрезеровщик и т.д. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области актуализировали перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, которые относятся к наиболее востребованным, перспективным в регионе и новым.

Профессий среднего образования выделили 26, в том числе официант, судостроитель-судоремонтник, пекарь, сварщик, электромонтер, фрезеровщик и т.д.

Специальностей в списке 39, например, компьютерные системы и комплексы, аддитивные технологии, судостроение, сестринское дело, ихтиология, фармация, туризм, коммерция по отраслям, преподавание в начальных классах и другие.

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