Обязательная вакцинация от коронавируса в Мурманске: при каких противопоказаниях нельзя делать прививку

Вопрос о том, делать вакцинацию или нет, решается в каждой конкретной ситуации индивидуально с врачом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманской области активно идет прививочная кампания против коронавируса. Вакцинировались уже 142 тысячи северян, а для многих категорий граждан прививка стала обязательной. Однако делать ее можно далеко не всем. Рассказываем, какие есть противопоказания к вакцине "Гам-Ковид-Вак" (он же "Спутник V") и "ЭпиВакКорона".

Так, согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ, противопоказаниями к данным вакцинам являются:

- Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии;

- беременность и период грудного вскармливания;

- возраст до 18 лет.

Противопоказания для введения компонента II:

- Тяжелые поствакцинальные осложнения на введение компонента I вакцины (анафилактический шок, тяжелые аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 градусов).

Прививку стоит делать с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарном диабете в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращениях, миокардитах, перикардитах, эндокардитах.

Также из-за недостатка информации вакцинация может представлять риск для пациентов с с аутоиммунными заболеваниями или злокачественными новообразованиями.

Вопрос о том, делать вакцинацию или нет, решается в каждой конкретной ситуации индивидуально с врачом. Взвешиваются все "за" и "против".

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