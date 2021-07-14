За последний день выявили 260 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 14 июля 2021 года составило 1416 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 8 человек.

За последний день выявили 260 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 57 513 человек.

Ситуация с ковидом остается напряженной. Напомним: 1-2 пациента, зараженных новым штаммом коронавируса, ежедневно попадают в реанимацию. Количество госпитализаций в Мурманской области не снижается.

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