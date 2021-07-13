Жительница Мурманска Лена Воронцова будет сниматься в шоу на НТВ

Мурманчанка Лена Воронцова стала участницей телевизионного шоу "Ты супер!" на НТВ.

Мурманчанка Лена Воронцова стала участницей телевизионного шоу "Ты супер!" на НТВ. Съемки начнутся 1 августа. Сама Лена занимается в студии эстрадной песни "Вернисаж" в ДК имени Кирова. Отбор девушка проходила в заочном режиме.

- "Ты супер!" - это российский международный телевизионный музыкальный проект телеканала НТВ, в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей, - сообщает сайт проекта.

Для Лены, воспитанницы Мурманского центра помощи детям «Ровесник», участие в этом проекте возможность не только проявить себя, но и поработать с лучшими педагогами страны, набраться знаний, получить новый опыт.

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