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Общество13 июля 2021 18:01

Жительница Мурманска Лена Воронцова будет сниматься в шоу на НТВ

Она стала участницей проекта "Ты супер!"
Вера СЛОНСКАЯ
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Мурманчанка Лена Воронцова стала участницей телевизионного шоу "Ты супер!" на НТВ.

Мурманчанка Лена Воронцова стала участницей телевизионного шоу "Ты супер!" на НТВ.

Мурманчанка Лена Воронцова стала участницей телевизионного шоу "Ты супер!" на НТВ. Съемки начнутся 1 августа. Сама Лена занимается в студии эстрадной песни "Вернисаж" в ДК имени Кирова. Отбор девушка проходила в заочном режиме.

- "Ты супер!" - это российский международный телевизионный музыкальный проект телеканала НТВ, в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей, - сообщает сайт проекта.

Для Лены, воспитанницы Мурманского центра помощи детям «Ровесник», участие в этом проекте возможность не только проявить себя, но и поработать с лучшими педагогами страны, набраться знаний, получить новый опыт.

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