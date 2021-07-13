В Мончегорске покупатель в торговом центре брызнул в лицо охраннику перцовым газом

Житель Мончегорска попытался украсть из магазина бутылку водки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мончегорске мужчина пытался украсть бутылку водки в торговом центре. Его остановил охранник магазина, когда северянин пытался пройти мимо кассы. Мончегорец брызнул из баллончика в глаза сотруднику охраны и покинул магазин.

- Полиция, посмотрев видеозапись, в ходе специальных мероприятий установила личность подозреваемого. По горячим следам его задержали. Неработающий мончегорец 1981 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекался, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 161 УК РФ - грабеж, максимальный срок наказания - семь лет лишения свободы. Тот факт, что мужчина не просто пытался вынести водку без оплаты, а еще и брызнул из баллончика в глаза охраннику, ухудшил состояние.

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