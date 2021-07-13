За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 9 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 июля 2021 года составило 1408 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 9 человек. Это наивысший суточный показатель, который был в Заполярье.

За последний день выявили 258 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 57 253 человека.

Напомним: план по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 41%. Прививку сделали 142 тысячи человек.

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