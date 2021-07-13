Житель Апатитов спасался от женщины с ножом и сломал позвоночник

Женщина схватилась за нож, а мужчина стал спасаться от нее бегством. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

52-летний апатитчанин крайне неудачно провел вечер и ночь со своей 42-летней знакомой - посиделки закончились для него больницей, а впереди - долгое лечение.

Пара выпивала в одном из домов на улице Гладышева, а к утру 11 июля поссорилась.

- Испугавшись, что собутыльник может ее побить, дама схватилась за кухонный нож. Мужчина же, увидев такое, решил, будто подруга собирается его зарезать, и со страху выпрыгнул в окно, - сообщает "ХибИнформБюро".

Мужчину доставили в больницу с переломом позвоночника, также при падении он отбил себе тело, руки, ноги и ударился головой.

Как уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД по Мурманской области, мужчина упал с высоты второго этажа. Сейчас полиция проводит проверку по данному случаю.

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