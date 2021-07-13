27 жителей Мурманской области с весны пострадали от укусов клещей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Мурманской области продолжают обращаться в медучреждения с укусами клещей. В Заполярье они не водятся, но вот в других регионах, той же соседней Карелии, подхватить их просто.

- С начала мониторинга в медицинских организациях Мурманской области, расположенных на территориях муниципальных образований, подведомственных Управлению, зарегистрировано 27 обращения граждан по поводу укусов клещей. Все случаи завозные. Все обратившиеся лица были не привитые, всем оказана медицинская помощь. Случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом отсутствуют, - сообщили в Роспотребнадзоре по Мурманской области.

Активность клещей обычно падает к октябрю с наступлением заморозков. А до этого стоит быть осторожнее на природе. Северянам напоминают, что не лишним будет сделать прививку от клещевого энцефалита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспотребнадзор Мурманской области рассказал, в каких региона северян покусали клещи. С марта от паукообразных пострадали 16 жителей Заполярья (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru