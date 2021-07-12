В соцсетях появилось видео подъема трала в шторм в Баренцевом море

Видео набрало больше 90 тысяч просмотров. Фото: скрин видео

Более 90 тысяч просмотров набрал ролик с подъемом трала в шторм, разыгравшимся в Баренцевом море. Видео опубликовали в паблике "Мурманск".

По кадрам видно, как рыбаки стоят на палубе судна в спасательных костюмах, их чуть не накрывает огромная волна, однако работа все равно продолжается. В комментариях к видео северяне благодарят мужчин за их тяжелый труд.

Напомним: правительство Мурманской области продвинуло поправки о прибрежном рыболовстве на федеральном уровне. Закон примиряет интересы пограничников и рыбаков.

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