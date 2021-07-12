В Мончегорске пропал 36-летний мужчина в синих спортивках

Когда именно пропал северянин - не уточняется. Фото: vk.com/severspas51

В Мончегорске пропал 36-летний местный житель Александр Сокольников. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "СеверСпас".

Известно, что мужчина зарегистрирован по адресу улица Комарова, 15. Когда именно он пропал - не уточняется.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, светлые короткостриженные волосы, голубые глаза. Передние верхние зубы с кариесом.

Может быть одет в серую футболку, синие спортивные штаны, резиновые тапочки черного цвета.

Тех, кто обладает любой информацией о местонахождении Александра, просят обратиться в полицию (02 или 102) или в ПСО "СеверСпас" по телефону: 8911-324-90-20.

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