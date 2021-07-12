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Экономика12 июля 2021 13:32

Жители Мурманской области могут накопить миллион рублей за 13 лет

Специалисты посчитали, за какой срок жители разных регионов могут стать миллионерами
Ника СВЕТЛОВА
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Легче всего накопить нужную сумму в Чукотском АО - за 7,8 года.

Легче всего накопить нужную сумму в Чукотском АО - за 7,8 года.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Эксперты из "РИА Рейтинг" посчитали, за какой период времени жители разных регионов смогут накопить миллион рублей.

- Расчеты произведены по данным Росстата. Модель накопления предполагала ежемесячное сбережение в размере 10% медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата оценивалась в среднем за 12 месяцев — с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года. Процентная ставка по депозиту принята на уровне 4%, - говорится в исследовании.

Мурманская область попала на 10 строку рейтинга. Северяне смогут накопить миллион рублей за 13,4 года. При этом 0,4% от числа всех работников не смогут стать миллионерами даже за 30 лет.

Легче всего накопить нужную сумму в Чукотском АО - за 7,8 года, на втором месте - Ямало-Ненецкий АО (8,6 года), на третьем - Ненецкий АО (9,8 года). А вот хуже всего дела обстоят в Кабардино-Балкарии (24,7 года).

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