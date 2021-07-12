За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 8 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 12 июля 2021 года составило 1399 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 8 человек. Напомним: антирекорд по числу умерших за 24 часа составляет 9 человек, а по числу заболевших - 290. Будем надеяться, что не побьем эти показатели.

За сутки выявили 261 новый случай заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 56 995 человек.

Напомним: по словам министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, мутировавший коронавирус опаснее и проявляется быстрее. Ситуация с COVID-19 остается напряженной.

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