В Мурманской области ожидаются дожди и грозы

Несмотря на похолодание, на некоторых территориях региона сохраняется V класс пожарной опасности.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Аномальная жара в Мурманской области закончилась, а ей на смену пришли дожди с грозами. По данным мурманского гидрометцентра, погоду в регионе будет определять циклон, смещающийся с Западной Европы в северном направлении.
- 12 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17+22 градуса, - сообщили синоптики.
Однако, несмотря на похолодание, на некоторых территориях региона сохраняется V класс пожарной опасности: в районе Мурманска, в Ловозерском районе и на севере Кольского района.
Напомним: за купание в озерах и реках Мурманской области северян ждут штрафы. В 2021 году в регионе утонули уже три человека.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Мурманска из-под асфальта растут шампиньоны. Грибы вышли прямо у памятника Бредова (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru