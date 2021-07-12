В Мурманской области ожидаются дожди и грозы

Несмотря на похолодание, на некоторых территориях региона сохраняется V класс пожарной опасности. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Аномальная жара в Мурманской области закончилась, а ей на смену пришли дожди с грозами. По данным мурманского гидрометцентра, погоду в регионе будет определять циклон, смещающийся с Западной Европы в северном направлении.

- 12 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17+22 градуса, - сообщили синоптики.

Однако, несмотря на похолодание, на некоторых территориях региона сохраняется V класс пожарной опасности: в районе Мурманска, в Ловозерском районе и на севере Кольского района.

Напомним: за купание в озерах и реках Мурманской области северян ждут штрафы. В 2021 году в регионе утонули уже три человека.

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