Терскому району добавят машин скорой помощи

В Терском районе сейчас есть одна машина скорой помощи. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Терский район - одна из самых труднодоступных территорий Кольского района, здесь живет около пяти тысяч человек. Местные жители часто жалуются на систему здравоохранения, в том числе не хватает специалистов.

По итогам своей поездки в Умбу губернатор поручил увеличить для Терского района количество машин скорой помощи.

- Я понимаю, что по нормативу у нас на 10 тысяч населения должна быть одна машина. Но из-за удаленности надо увеличить их число. Если есть больной с коронавирусом, то его везут в Кандалакшу, это далеко, населенные пункты остаются без "скорой", - пояснил Андрей Чибис.

Минздраву региона поручено продумать решение данной задачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура в Мурманске проверила историю с машиной скорой помощи в которой умер пациент. Водитель "скорой" сообщил, что автомобиль застрял из-за лысой резины и снежной каши (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru