В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 269 человек

Еще 269 человек в Мурманской области заразились коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число заболевших ковидом в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 11 июля 2021 года, за последние сутки 259 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с марта 2020 года в Заполярье подхватили опасную инфекцию 56 734 жителя и гостя региона. Больше всего зараженных в Мурманске (+132 за сутки, всего 28410), следом за ним Североморск (+23, всего 5138). Тройку замыкает Кандалакшский район (+13, всего 3827).

Выздоровел 49881 пациент. 8 летальных исходов были зафиксированы за минувший день.

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