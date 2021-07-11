За последние сутки от коронавируса умерли 8 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 11 июля 2021 года составило 1391 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 8 человек. Напомним, что антирекорд по числу умерших за 24 составляет 9 человек, а по числу заболевших - 290 человек.

За сутки выявили 259 новых случай заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 56 734 человека.

Напомним: карта, где можно сделать прививку от ковида, появилась на портале «Наш Север». Ее разработали специалисты Центра управления регионом и минздрава.

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