В Мурманске за три часа похолодало на 15 градусов

Воскресенье будет прохладным, но без дождей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Как и сообщала "КП"-Мурманск" ранее, на выходных жара, которая стояла в начале недели, уступила место привычной для северян противоречивой погоде.

Суббота, 10 июля, началась с жары, а вот к вечеру пришлось доставать куртки, так как заметно похолодало.

- Вот такое крутое пике испытала температура в городе после разворота ветра на северный. Почти 15 градусов менее чем за 3 часа, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

11 июля ожидается до +16 днем, но без осадков.

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