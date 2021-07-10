В Кандалакше освятили закладной камень памятника Петру и Февронии

Планируется, что эскизы проекта памятника святым Петру и Февронии представят 29 августа, Фото: Мурманска епархия

8 июля, в День семьи, любви и верности, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан освятил закладной камень на месте будущего памятника святой супружеской чете - Петру и Февронии.

Проект памятника создал скульптор Сергей Исаков. По его задумке, святые угодники будут стоять в окружении детей, которых у них было трое. Средства на мемориал, как это принято в Церкви, будут собираться «всем миром», для чего приход объявит благотворительный сбор.

- Памятник появится в старой части Кандалакши рядом с новым семейным духовно-просветительским центром святых Петра и Февронии. В Центре будут домовой храм, воскресная школа, пекарня, паломническая гостиница, трапезная и другие помещения, - сообщили в пресс-службе Мурманской епархии.

Планируется, что эскизы проекта памятника святым Петру и Февронии представят 29 августа, в день освящения и открытия другого памятника - основателю Кандалакши преподобному Феодориту Кольскому.

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