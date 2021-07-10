За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 9 человек.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Число умерших от коронавируса в Мурманске на 10 июля 2021 года составило 1383 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 9 человек. Пока что это максимальное число летальных исходов, которое фиксируется за день в Заполярье.
За сутки выявили 261 новых случай заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 56 475 человек.
Напомним: карта, где можно сделать прививку от ковида, появилась на портале «Наш Север». Ее разработали специалисты Центра управления регионом и минздрава.
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