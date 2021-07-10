В Ловозере автомобиль врезался в столб линии электропередач, пострадали два человека

ДТП произошло ночью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минувшей ночью в Ловозере произошло серьезное ДТП. Легковушка врезалась в столб линии электропередач, который от мощного удара упал. На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения Мурманской области.

- 10 июля в 01.09 на пульт дежурной службы «01» поступила информация об аварии по адресу: село Ловозеро, улица Хибинская, дом 20. Автомобиль наехал на столб линии электропередач, с опрокидыванием столба, машина перевернулась на бок. Пострадали два человека, их передали бригаде скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Спасатели проводили работы по ограждению места ДТП, обесточиванию автомобиля от линии электропередачи, установке на колеса, стабилизации транспортного средства, отключению АКБ.

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