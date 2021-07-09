Губернатору Мурманской области пожаловались на бесконечную стену на кладбище в Мурмашах

Дело в том, что ограждение, так сказать, "без окон, без дверей" - одна сплошная бетонная стена в 300 метров. Фото: Людмила ШЕКА

На "Прямую линию" губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которая проводилась в соцсетях 8 июля, обратилась жительница Мурмашей. Она попросила помочь решить вопрос с длинным забором вокруг местного кладбища.

Дело в том, что ограждение, так сказать, "без окон, без дверей" - одна сплошная бетонная стена в 300 метров. Из-за этого люди не могут удобно зайти на кладбище и сориентироваться, где находятся могилы их близких. Ситуацию прокомментировал глава администрации Мурманска.

- Я выезжал на это кладбище, был снаружи и внутри. Забор поставили потому, что могилы близко расположены к дороге и они повреждаются после механической очистки дороги. Всего там есть семь проходов. Если делать дополнительные, то будут останавливаться машины, что создаст аварийно-опасную ситуацию на дороге, а "карман" для парковки там не сделать, - пояснил Евгений Никора.

Губернатор попросил главу Мурманска встретится с обратившейся женщиной, объяснить ситуацию и показать удобный путь входа на кладбище.

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