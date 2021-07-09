В Мурманске задержали обвиняемого в похищении и убийстве Мгера Асряна

52-летнего Мгера Асряна задержали спустя два года в Мурманске сотрудники полиции при поддержке СОБР Росгвардии. Фото: mvestnik.ru

В сентябре 2019 года в Мурманске сбежал из-под надзора Мгер Асрян. Он сломал электронный браслет, который на него надели после того, как его ограничили в определенных действиях после предъявления обвинения сразу по трем статьям: за похищение человека, убийство и вымогательство.

Несмотря на то, что обвиняемый находился в федеральном розыске, Кольский районный суд заочно вынес приговор в виде 15 лет лишения свободы. Причем Асрян сбежал за день до оглашения.

52-летнего Мгера Асряна задержали спустя два года в Мурманске сотрудники полиции при поддержке СОБР Росгвардии.

- Местонахождение осужденного было установлено оперативным путем сотрудниками полиции. После задержания правоохранители передали его сотрудникам УФСИН России по Мурманской области для отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Напомним, что за три недели до побега Мгера Асряна также сломал браслет и сбежал его сообщник Армен Лязгян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске мотоциклист попал в больницу после столкновения с Mitsubishi. ДТП произошло на улице Подгорной (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru