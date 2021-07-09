В Заполярье умерли еще 8 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 9 июля 2021 года составило 1374 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 8 человек.

За сутки выявили 258 случаев заражения. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 56 214 человек. Напомним: в Заполярье обнаружили индийский, британский и южноафриканский штаммы ковида.

Больше всего заболевших выявлено в Мурманске (+131, всего 28149). На втором месте Североморск (+16, всего 5096), тройку замыкает Кандалакшский район (+17, всего 3801).

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