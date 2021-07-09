Житель Мурманска попал в песчаную бурю рядом со строящимся ветропарком

Непогода обрушилась резко и продлилась около получаса. Фото: Скриншот видео

На этой неделе жители Мурманской области могли пополнить свою копилку впечатлений. Так, 6 июля случилась красивая гроза, поиграло небо молниями и 8 числа. А фотограф из Мурманска Руслан Тулупов увидел и еще одно не самое типичное для Заполярья явление - песчаную бурю.

- Вчера находился в районе строящегося ветропарка на 85 километре Серебрянской автодороги. Увидел скопление грозовых облаков и начал снимать на телефон в надежде поймать молнию. Вдали я увидел что-то похожее на туман, но посчитал, что это линия дождя. Но когда она стала ближе, то понял, что это стена пыли. Я такого никогда не видел. Были сильные порывы ветра с пылью, он нес с собой даже небольшие камни. Сверкала молния, микроавтобус, в котором я был, начало раскачивать, казалось, что его может перевернуть. В какой-то момент я подумал, что образуется смерч, - рассказал "КП"-Мурманск" Руслан Тулупов.

Непогода обрушилась резко и продлилась около получаса. А после такого шоу с пылью, ветром и молниями вдруг... выглянуло солнце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кольском районе пожар уничтожает лес. С огнем борются специалисты авиалесоохраны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru