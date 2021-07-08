Валдис Пельш на Первом канале расскажет о Мурманской области

Премьера документального фильма состоится в это воскресенье, 11 июля, в 14.00. Фото: Иван МАКЕЕВ

Валдис Пельш - частый гость в Мурманской области.

Он снимал фильм про геологоразведку, рассказывал о своей поездке к Северному полюсу на ледоколе «50 лет Победы», об Арктике будущего.

А теперь не Первом канале выходит его фильм «Русский Север. Дорогами открытий». В нем холодные территории нашей страны предстанут с неизвестной стороны.

- Съемочная группа вместе с ведущим Валдисом Пeльшем отправилась в путешествие на автомобиле и пересекла Ярославскую, Вологодскую, Архангельскую, Мурманскую области, Ненецкий автономный округ, республики Карелия и Коми. Идея фильма — показать русский север глазами тех, кто здесь живет. Русский север — это «исключение из правил», у местных жителей совсем другая ментальность, у них в крови нет ни холуйства, ни холопства, потому что здесь не было крепостного права, войн и голода, - сообщает Первый канал.

Премьера документального фильма состоится в это воскресенье, 11 июля, в 14.00.

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