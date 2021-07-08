Минтранс проверил общественный транспорт на предмет соблюдения масочного режима

Министерство транспорта напоминает, что соблюдение масочного режима в общественном транспорте является обязательным. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Министерство транспорта Мурманской области провело проверки соблюдения масочного режима в автобусах и троллейбусах. Под пристальный надзор попали 30 объектов: маршрутки №№ 106, 51, 54,125,18, 57, 239, 10, автобусы №№ 18,10, 124, 27,5, и троллейбусы под номерами 6 и 3.

- Составлено 3 административных протокола на водителя микроавтобуса № 10, на пассажира микроавтобуса № 106, на пассажира микроавтобуса № 125 за нарушение порядка использования средств индивидуальной защиты в общественном транспорте, - сообщает министерство транспорта Мурманской области в своем паблике.

И напоминает, что соблюдение масочного режима в общественном транспорте является обязательным.

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