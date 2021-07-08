Как заключить социальный контракт в Мурманской области

Есть такая пословица: «Дай человеку рыбу – и он будет сыт один день, дай ему удочку – и он будет сыт всю жизнь». Фото: Изотова Наталья Николаевна

Есть такая пословица: «Дай человеку рыбу – и он будет сыт один день, дай ему удочку – и он будет сыт всю жизнь».

Социальный контракт – это своего рода «удочка», которая призвана помочь человеку выйти из бедственного положения, уж если не на всю жизнь, то хотя бы на определенное время. В этом отличие социального контракта от других видов социальной помощи, оказываемой гражданам государством.

Заключив социальный контракт, можно получить материальную поддержку, на период поиска работы, открытия своего дела, получения новой профессии и на иные нужды.

Итак, кто может обратиться и что нужно сделать, чтобы заключить социальный контракт?

Если Вы или Ваша семья является малообеспеченной, т.е. среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в регионе, то Вы можете обратиться за адресной социальной помощью на основании социального контракта.

Для этого Вам нужно сделать первый шаг:

прийти в Центр социальной поддержки населения по месту жительства и написать заявление, а также заполнить анкету о семейном и материально-бытовом положении, приложив документы о доходах работающих членов семьи.

Второй шаг – это разработка совместно с семьей программы социальной адаптации.

Для неработающих граждан в приоритете будут являться мероприятия по поиску работы, в т.ч. прохождение профессионального обучения, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.

Для семей, воспитывающих детей, в которых родители работают и при этом имеют невысокий материальный уровень, программа социальной адаптации может включать в себя иные мероприятия, направленные на удовлетворение текущих потребностей семьи, в первую очередь детей. Например, приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви, и т.д.

В любом случае, мы гарантируем индивидуальный подход к каждой семье.

Третий шаг – это подписание социального контракта и согласование семьей порядка и условий предоставления отчетов о ходе выполнения мероприятий.

После подписания социального контракта семья не останется один на один со своими проблемами. За семьей будет закреплен куратор, который в течение всего периода будет сопровождать семью, помогать в решении всех возникающих вопросов.

телефоны ГОКУ «Центр социальной поддержки населения г. Мурманска».

Октябрьский округ - 8 991 669-10-41, 8 991 670-39-63,

Ленинский округ - 8 991 669-10-44, 8 991 669-10-43,

Первомайский округ - 8 991 669-10-58, 8 991 669-10-55

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