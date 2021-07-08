В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 260 человек

Коронавирус не сбавляет обороты. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус не отпускает из своих цепких лап Мурманскую область. В регионе каждый день выявляется более 200 новых случаев заражения COVID-19.

Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 8 июля 2021 года, за последние сутки 260 человек узнали о положительном результате на коронавирус. Также еще 6 летальных исходов были зафиксированы за минувший день. Чтобы не оказаться в печальной статистике, можно сделать прививку.

Напомним: в Мурманской области зафиксированы индийский, британский и южноафриканский штаммы коронавируса. В регионе разворачивают новые койки под ковидных больных.

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