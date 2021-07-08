От коронавируса за сутки умерли 7 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 8 июля 2021 года составило 1366 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 7 человек.

За сутки выявили 260 случаев заражения. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 55 956 человек. Ситуация с ковидом остается напряженной, всех северян просят не пренебрегать мерами защиты.

Напомним: из резервного фонда Мурманской области выделили 182 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом. Деньги пойдут на новое оборудование и дополнительные ковидные койки.

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