Следователи прокомментировали информацию о медведе-людоеде в Ловозерском районе

На одной фотографии - тело мужчины без головы, на второй - убитого медведя, который перед смертью задрал охотника. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Паблик "Мурманск ДТП ЧП" опубликовал снимки, которые слабонервным лучше не смотреть. На одной фотографии - тело мужчины без головы, на второй - убитого медведя, который перед смертью задрал охотника.

- По информации нашего подписчика, всё произошло в Ловозерском районе, - говорится в сообществе.

За комментариями мы обратились в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

"КП"-Мурманск" будет следить за развитием событий. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

- На данный момент информация о таких инцидентах к нам не поступала, - уточнила нам старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

"КП"-Мурманск" будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рядовой в Оленегорске украл деньги сослуживцев и сделал ставки у букмекеров. В общей сложности мужчина присвоил 147 тысяч рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru