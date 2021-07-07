Попавший в ДТП с лосем водитель из Мурманской области показал видео со столкновением

Также мужчине вместе с сыном придется добираться домой на поезде. Фото: Скриншот видео

Житель Заполярного, возвращаясь из отпуска вместе с сыном, попал в серьезную аварию в Ленинградской области. Напомним: мужчина врезался на своем авто в лося. Рогатый умер, а машина северянина сломалась от такого столкновения. Ему пришлось искать автолюбителей, которые могут помочь отвезти вещи в Мурманск.

К слову, в паблике «Мурманск» появилось видео с моментом этого ДТП. По кадрам видно, как лось резко выбегает на проезжую часть в темноте, а водитель не успевает вовремя затормозить. Теперь ему еще и придется платить штраф за сбитое животное.

Также мужчине вместе с сыном придется добираться домой на поезде.

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