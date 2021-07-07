В Мурманске и Коле обстреляли из пневматики несколько автомобилей

Полиция проводит проверку.

В Мурманске и Коле кто-то повадился стрелять по чужим машинам. Зачем и для чего - непонятно. Об одном из подобных инцидентов написали в паблике "Мурманск ДТП ЧП"

- В ночь с 1 на 2 июля обстреляли из пневматики Dodge на Зои Космодемьянской, 32. Если кто обладает информацией, пишите, - поделился мурманчанин Александр Емелинов.

Еще один случай произошел в Коле. Как рассказали "КП-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, женщина увидела, что у ее машины разбито лобовое стекло - кто-то попал в него пулей. Также пострадал от пневматического оружия автомобиль в Ленинском районе Мурманска.

- У меня в лобовом очередь из трех попаданий. Ищем по записям с ближайших камер хоть какую-нибудь зацепку, - отметил Илья Краско.

По всем фактам полиция сейчас проводит проверку и ищет злоумышленников.

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