В Мурманске с апреля ищут 42-летнего мужчину

Внимательных мурманчан, которые видели Александра Калюжного, просят сообщить по телефонам: 8 953 757 57 48 (отряд «СеверСпас»), 02 или 102 (полиция).

В Мурманске пропал местный житель Александр Калюжный. 42-летний мужчина уже несколько месяцев не связывался с родными. Начиная с апреля его местонахождение остается загадкой.

Известно, что северянин проживал по адресу Арктический переулок, дом 16. Приметы: среднего телосложения, волосы темно-русые.

Был замечен на улице Сафонова,19 и 21,а также на Водопроводном переулке,9.

Внимательных мурманчан, которые видели Александра Калюжного, просят сообщить по телефонам: 8 953 757 57 48 (отряд «СеверСпас»), 02 или 102 (полиция).

Напомним: пропавшего в мае жителя Мончегорска нашли мертвым. Поиски Альберта Муллаярова начались после его ухода с базы.

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