В Апатитах ищут вылетевшего в окно попугая Гришу

По пернатому теперь до слез скучает ребенок. Фото: Юлия Кузнецова / vk.com/koroleva_vk

Семья из Апатитов просит помощи у местных жителей в поисках пропавшего попугайчика корелла. По пернатому теперь до слез скучает ребенок.

- Попугая зовут Гриша, имя свое знает! Вылетел в окно на улице Сидоренко, 27, - указала на личной странице в соцсетях хозяйка Гриши Юлия Кузнецова.

Тех, кто увидит попугая, просят позвонить по телефону: 8906 286 69 99.

К слову, весной еще одного попугайчика-путешественника искали в Мурманске. Тот прилетел на балкон к дому на другой улице, преодолев несколько километров. К счастью, тогда история завершилась хеппи-эндом. Будем надеяться, что в этот раз пернатого тоже найдут.

Напомним: жители Раякоски переживают за бегающую в проволоке лису. Животному пытались помочь, но оно проявляет агрессию.

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