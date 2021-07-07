В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 263 человека

Лидер по числу заболевших - Мурманск (132 новых зараженных за 24 часа, всего 27885).
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманской области не сбавляет обороты. Число зараженных растет изо дня в день По данным оперативного штаба при правительстве региона от 7 июля 2021 года, за последние сутки 263 северянина и гостя Заполярья узнали о положительном результате на COVID-19.
Лидер по числу заболевших - Мурманск (132 новых зараженных за 24 часа, всего 27885), следом идут Североморск (+19, всего 5063) и Кандалакшский район (+25, всего 3762). Шесть человек за сутки скончались от коронавируса.
Напомним: привитые и переболевшие северяне могут не сдавать двойной ПЦР-тест после отпуска в другой стране.
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