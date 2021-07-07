В Мурмашах сгорел деревянный дом

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, и особо обращают внимание на эксплуатацию деревянных строений.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Мурмашах 7 июля сгорел одноэтажный деревянный дом. В 02.27 была вызвана пожарная бригада в ДНТ "Регион 51" на берег Нижнетуломского водохранилища. На борьбу с огнем бросили 10 пожарных и три машины. Но спасти строение не удалось.
- В результате происшествия строение полностью уничтожено огнем. Причины пожара устанавливаются, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области.
Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, и особо обращают внимание на эксплуатацию деревянных строений.
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