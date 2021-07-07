В администрации Кировска объяснили "поехавшую" крышу спорткомплекса "Апатит Арена"

Руководитель СОК "Горняк" Антон Трушенко объяснил, почему части крыши лежат на земле. Фото: 2guryev.ru/apatit-arena-spustya-sezon/

Новый спорткомплекс "Апатит Арена" ввели в эксплуатацию в Кировске в 2019 году. Через полтора года в соцсетях появились фотографии "поехавшей" крыши здания. На снимке видно, что куски железного покрытия, минвата и другие конструктивные элементы лежат на полу.

- Ситуация является штатной. В процессе эксплуатации здания в зимний период были выявлены недостатки. Администрация города обратилась к подрядной организации, и в рамках гарантийных обязательств подрядчик приступил к ремонту, - сообщили "КП-Мурманск" в пресс-службе администрации города Кировска.

Руководитель СОК "Горняк" Антон Трушенко объяснил, почему части крыши лежат на земле.

- То, что видно на фотографии, - это начало строительных работ. На самом деле дефекты крыши - это протечки, которые выявились в зимний период. Мы составили акт о дефектах, и работы начаты по гарантийным обязательствам. Строители начали ремонтные работы, и в этот момент их сфотографировали, - сообщил Антон Трушенко.

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