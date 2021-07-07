За сутки выявили 263 случая заражения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 7 июля 2021 года составило 1359 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 6 человек.

За сутки выявили 263 случая заражения. Будем надеяться, что антирекорд в 290 инфицированных за сутки, который был поставлен 2 декабря 2020 года, мы не побьем. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 55 696 человек.

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