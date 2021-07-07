В Апатитах бетонными блоками отгородились от таксистов

Управляющая компания "Имандра" решилась на экстренные меры и установила заграждение в виде высоких бетонных блоков. Фото: hibinform.ru

Придомовая территория на улице Ленина, 9 в Апатитах использовалась таксистами и автолюбителями как дорога. Это был очень удобный участок проезда между улицами Ленина и Московской.

Жители дома этому были очень не рады и возлагали большие надежды на новый тротуар с высоким бордюром. Но и это не спасло - водители приловчились заезжать на высокий бортик.

Управляющая компания "Имандра" решилась на экстренные меры и установила заграждение в виде высоких бетонных блоков. С виду некрасивые на фоне отремонтированного тротуара.

- На кадастровом плане этот участок обозначен как грунт, а не как проезжая часть, поэтому мы имеем право разместить там блоки, - уточнили в УК «Имандра», сообщает Хибинформбюро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область названа самым безопасным регионом для детей. В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург и Курская область (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru